(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Almasri. Sallemi (FdI): ancora giustizia politicizzata contro il Governo

“La notizia dell’avviso di garanzia inviato al Presidente Meloni, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi da parte del procuratore Francesco Lo Voi, per favoreggiamento e peculato sul rimpatrio del cittadino libico Almasri, rappresenta per modalità e tempistiche, un altro caso di giustizia politicizzata e una chiara mossa contro il Governo. La denuncia, pervenuta dall’avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra, è perfettamente in linea con il loro consueto metodo: attaccare il governo per via giudiziaria. Sfugge, però, che il governo non si farà intimidire e proseguirà a lavorare a testa alta mettendo al primo posto la sicurezza della Nazione”.

Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi.

