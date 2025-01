(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 ALMASRI. CASTELLI (FDI): DECISIONE CHE SCONCERTA, PIENO SOSTEGNO A MELONI E MINISTRI

ROMA 28 gen – “Il Governo sta operando in modo efficace in materia migratoria, grazie a un lavoro encomiabile che produce risultati positivi evidenti. Per questo sconcerta e stride in modo fragoroso la notizia dell’avviso di garanzia nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai Ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Alfredo Mantovano, per la vicenda Almasri. A tutti loro va il mio pieno sostegno e il ringraziamento per il lavoro che stanno egregiamente svolgendo per il bene della nostra Nazione. Un operato che deve proseguire per dare al Paese le risposte di cui ha bisogno e che non viene in alcun modo scalfito da questi fatti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli.

