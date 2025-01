(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

ALMASRI, BUCALO FDI: "SE QUALCUNO PENSA DI FERMARCI SI SBAGLIA DI GROSSO. COMPATTI INTORNO AL PREMIER"

“Se qualcuno pensa di fermare l’attività del Governo attraverso gli avvisi di garanzia si sbaglia di grosso. Non ci piegheremo a questi mezzucci da strapazzo. Mai come ora ci stringiamo compatti attorno al premier, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, ai quali deve andare non solo la nostra solidarietà ma anche il nostro ringraziamento per aver operato nell’interesse dell’Italia e degli italiani.” Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

