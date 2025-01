(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Almasri. Barcaiuolo (FdI): Attacco politico mascherato da iniziativa giudiziaria

«Esprimo piena solidarietà alla presidente Giorgia Meloni, al sottosegretario Alfredo Mantovano e ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, vittime di un attacco politico mascherato da iniziativa giudiziaria. Questo governo è determinato ad andare avanti con la riforma della giustizia che gli italiani ci hanno chiesto, senza lasciarsi intimidire da chi utilizza la propria posizione per fare politica anziché applicare il diritto, come previsto dalla Costituzione». A dichiararlo è Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri e Difesa al Senato della Repubblica. «La notizia dell’avviso di garanzia inviato alla presidente Meloni e ai ministri – prosegue Barcaiuolo – rappresenta l’ennesimo tentativo di colpire chi, con coraggio e determinazione, guida il nostro Paese nell’interesse della sicurezza nazionale e della legalità. Le accuse mosse contro la premier, legate alla vicenda del generale libico Almasri, sollevano molte perplessità. Si parla di favoreggiamento e peculato in relazione a un rimpatrio che si è reso necessario per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza del nostro territorio. È evidente come ci troviamo di fronte a un’azione giudiziaria che sembra avere più risvolti politici che sostanziali, con l’obiettivo di screditare il Governo più che di accertare la verità dei fatti». «Vale la pena ricordare – aggiunge il senatore – che il mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale è stato emesso in maniera curiosamente tardiva, proprio mentre Almasri stava per entrare in Italia, dopo aver soggiornato serenamente per ben dodici giorni in altri Paesi europei. Questo dettaglio, insieme al fatto che il procedimento nasca da un esposto presentato da un ex politico di sinistra noto per aver difeso figure come Buscetta e Brusca, lascia spazio a legittime perplessità». «Ribadisco la mia totale solidarietà nella presidente Meloni e nei ministri coinvolti. Sono certo che la verità emergerà, dimostrando la piena correttezza del loro operato. Questo ennesimo attacco non farà altro che rafforzare il nostro impegno nel lavorare per il bene degli italiani, senza mai cedere alle strumentalizzazioni di alcuni magistrati politicizzati che interferiscono con poteri che non gli competono dimostrando di non rispettare quella stessa Costituzione che sventolano pubblicamente», conclude Barcaiuolo.

