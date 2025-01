(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 ALMASRI, APPENDINO (M5S): DEPOSITATA INTERROGAZIONE SU VOLO DI STATO, MELONI RIFERISCA

Roma, 28 gen – “Ho depositato un’interrogazione per sapere quale sia stata la procedura che ha portato all’autorizzazione del volo di Stato per il rimpatrio di Almasri, quale sia stato il costo e se Giorgia Meloni l’abbia autorizzato. Torniamo a chiedere che, a fronte delle imbarazzanti e contraddittorie spiegazioni date dal governo in questi giorni, Meloni riferisca in Parlamento su questo gravissimo episodio che lede la credibilità dell’Italia a livello internazionale.”

Lo afferma la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle