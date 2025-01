AGENDA STAMPA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 29 GENNAIO

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

PRESIDENTE

📌11 Indirizzo di saluto in occasione della presentazione della Relazione annuale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. Diretta webtv

AULA

📌9.30 seguito esami:

Mozioni Politiche industriali

Mozioni Competitività europea (Rapporto Draghi)

Pdl Giochi della gioventù

Pdl Veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

Ddl Ordine costantiniano San Giorgio di Parma

Pdl Partecipazione lavoratori gestione impresa

Pdl Viaggi nella memoria

Mozioni promozione maratone e atleti stranieri

📌15 question time Ministri Giuli e Schillaci

📌(16.15 Informativa urgente dei Ministri Piantedosi e Nordio su caso Almasri)

📌Al termine (fino h 20) seguito esami argomenti non conclusi

CAPIGRUPPO

📌14 Biblioteca del Presidente

COMMISSIONI

📌8.30_Difesa_ Audizione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Masiello

📌8.30_Insularità_ Audizione società Liberty Lines e Caronte & Tourist

📌8.30_Femminicidio_ Audizione di Fastweb

📌13_Copasir_ Audizione del Ministro Nordio

📌13.30_Trasporti_Audizione sui diritti dei passeggeri dell’eurodeputato Matteo Ricci, vicepresidente della Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN),

📌14_Antimafia_ Audizione di Carmelo Canale, Tenente Colonnello in congedo, nell’ambito del filone d’inchiesta sulla strage di via D’Amelio

📌14_Affari costituzionali e Difesa_Audizioni rappresentanze sindacali finanzieri e Vigili del fuoco su riorganizzazione Forze dell’ordine

📌14.15_Trasporti e Attività produttive_Audizioni su call center

📌14.45_Ambiente_Audizioni su gestione rifiuti nel settore tessile

📌14.50_Affari sociali_Audizioni su terapie digitali

📌15_Giustizia_Audizioni su tutela dei minori in affidamento

📌15_Esteri_Audizione fondazione Gariwo su prevenzione genocidi

📌15.15_Affari sociali_Audizioni su riordino professioni sanitarie (15.15 Giulio Siccardi, direttore generale f.f.AGENAS; 15.30 Mariella Mainolfi, Ministero Salute)

📌20_Ciclo rifiuti_ Audizione di Emilio Errigo, Commissario sito contaminato di Crotone – Cassano – Cerchiara

EVENTI

📌10 Sala del Refettorio. Convegno: “Salute e scienza: il contributo italiano alla ricerca globale”. Partecipa Segretaria di Presidenza Annarita Patriarca. Diretta webtv

📌10 Sala della Regina. Convegno: “La Cura si fa Arte. La bellezza in oncologia e l’importanza delle terapie integrate”. Partecipa Segretaria di Presidenza Annarita Patriarca. Diretta webtv

📌15 Sala Matteotti. Presentazione del libro: “Anna Maria Vietti. Una vita per il bene comune (1923-2016)” di Anna Cugno e Michele Rosboch. Diretta webtv

📌15 Aula dei gruppi. Convegno: “Partecipare per crescere. Un ponte tra lavoro e impresa”. Partecipano, tra gli altri, anche i Ministri Calderone, Foti. Interventi dei Presidenti di Commissione Rizzetto (Lavoro) e Osnato (Finanze)

📌15 Sala del Refettorio. Convegno: “Le sfide dell’Intelligenza Artificiale. La protezione dei dati nell’era del cambiamento”. Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Introduzione della Vicepresidente della Camera Anna Ascani. Interventi anche dei Ministri Calderone, Crosetto, Nordio. Partecipano inoltre Stanzione, Frattasi. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Il nuovo Medioriente. Alessia Ambrosi

📌13 Riconoscimento marchio Igp tortello maremmano. Fabrizio Rossi

📌14.30 Migranti: le torture in Libia. Nicola Fratoianni

📌16 Education export – L’Italia alla scoperta del mondo. Alessandro Giglio Vigna

📌17.30 Presentazione libro Emi Grati, storie semplici di italiani all’estero. Luca Toccalini

📌19 Presentazione libro L’arte di negoziare con successo. Gianpiero Zinzi