(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 SHOAH. ROSCANI-TODDE (FDI): GIOVENTU’ NAZIONALE HA DEPOSTO FIORI SU PIETRE DI INCIAMPO A ROMA

“In occasione della Giornata della Memoria Gioventù Nazionale ha deposto dei fiori su alcune pietre d’inciampo collocate nella città di Roma, in prossimità dunque dei luoghi in cui hanno vissuto alcune vittime del criminale piano nazista di sterminio del popolo ebraico”. Lo dicono in una nota congiunta il Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e il Presidente romano Francesco Todde.

“Le pietre riportano i nomi di uomini, donne, anziani, giovani, bambini perseguitati per la propria fede religiosa: un piccolo gesto, il nostro, per testimoniare vicinanza alla storia di questi cittadini, molti dei quali italiani, nostri connazionali, rastrellati dalle proprie abitazioni per volontà del regime nazista, con la complicità di quello fascista. Un gesto altresì simbolico: mantenere viva nella società senza la minima esitazione la memoria della crudeltà infinita della Shoah, che nei campi di sterminio si è affermata con profonda disumanità. Ma che, ancor prima, si è manifestata nelle discriminazioni, nelle deportazioni, nei rastrellamenti che hanno strappato intere famiglie dalle proprie case negli stessi quartieri della Capitale che oggi abbiamo percorso. Inoltre, testimoniare l’impegno delle nuove generazioni affinché quanto accaduto non ritorni mai più. Tutt’oggi persistono forme di discriminazione striscianti che, in certi casi, si manifestano con intollerabili episodi di antisemitismo. In questa giornata Gioventù Nazionale vuole ribadire con fermezza il proprio impegno a difendere i valori della dignità e della libertà umana, per una società – concludono Roscani e Todde – capace al dialogo e priva di distinzioni di confessione religiosa, sesso e provenienza geografica”.

