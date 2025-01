(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 SHOAH, MATONE (LEGA): LE PAROLE E LE SCRITTE DI ODIO VANNO STRONCATE

Roma, 27 gen. – “Le parole e le scritte sui muri che incitano all’odio vanno stroncate sempre e in particolare oggi, nell’80esimo avversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz. Ma conservare la memoria è oggi quasi inutile se non si educano le nuove generazioni alla tolleranza, al rispetto dell’altro e a non usare i social come strumenti per odiare. Non si può tollerare nemmeno un post o una scritta sui muri, anche idiota, che inciti al razzismo vecchio e sopratutto nuovo che si riaffaccia con sempre maggior frequenza”.

Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.