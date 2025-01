(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Olocausto. Marcheschi (FdI): Fondamentale trasmettere memoria ai giovani

“Sono onorato di aver partecipato stamattina, nel Conservatorio di Musica ‘Luigi Cherubini’ di Firenze, alla presenza di esponenti istituzionali e politici tra cui la capogruppo di Fratelli d’Italia in comune, Angela Sirello, e della comunità ebraica, alla cerimonia di consegna delle medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. È fondamentale ricordare e trasmettere la memoria dell’orrore dell’Olocausto, affinché non si ripeta più. Per questo ritengo importante che il luogo in cui si è svolta la cerimonia sia un conservatorio frequentato da molti giovani studenti, i quali si sono esibiti in un concerto insieme ai loro coetanei di altri due licei, mentre gli studenti dell’Università di Firenze hanno tenuto una rassegna teatrale”.

Così in una nota il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura.

