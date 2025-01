nota stampa Confcommercio Toscana: Marinoni su nomina Barbetti alla presidenza del Distretto Tecnologico Regionale di Turismo, Commercio e Servizi

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

C’è soddisfazione in casa Confcommercio per la nomina del presidente di Confturismo Toscana Daniele Barbetti alla presidenza del Distretto tecnologico regionale di turismo, commercio e servizi. L’elezione, avvenuta il 23 gennaio 2025 durante l’assemblea plenaria dei Comitati di indirizzo dei distretti tecnologici della Regione Toscana, presieduta dall’assessore regionale Leonardo Marras, segna un passo significativo nel rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione.

“La nomina di Barbetti – sottolinea Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana – rappresenta un riconoscimento non solo delle sue competenze e qualità personali, ma anche dell’importanza dell’innovazione per tutte le imprese del settore terziario, incluse quelle piccole e piccolissime, che devono rimanere competitive affrontando le sfide della modernità. Ringraziamo la Regione Toscana per aver finalmente integrato il terziario nel sistema dei distretti, promuovendo una logica di filiera che rifletta in ogni suo componente le stesse qualità. Questo è l’unico modo per garantire l’efficienza complessiva del sistema economico toscano e la sua resilienza in un mercato globale sempre più concorrenziale”.

Con Barbetti alla guida del distretto regionale, le imprese di commercio, turismo e servizi avranno quindi l’opportunità di influire sugli indirizzi delle strategie regionali per l’innovazione.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e determinazione – dichiara Daniele Barbetti –. Il mio impegno sarà quello di costruire un dialogo stretto e costruttivo con le istituzioni regionali, le imprese e il mondo accademico, per tradurre in strumenti operativi, accessibili anche alle realtà più piccole, tecnologie complesse come l’intelligenza artificiale, l’internet delle cose e la robotica, che nei prossimi anni ridefiniranno gli standard della competitività. Il settore terziario è un pilastro ormai imprescindibile dell’economia regionale ed il settore che forse più di altri sta ridefinendo il rapporto tra innovazione digitale e fruibilità dei servizi per i consumatori”.

Oltre a Barbetti, che è anche presidente di Federalberghi Toscana, entrano nei Comitati regionali di indirizzo anche altri imprenditori del sistema Confcommercio: il presidente di Federmoda Toscana Paolo Mantovani nel distretto moda, il presidente delle imprese ICT di Firenze-Arezzo Lorenzo Lippi e il responsabile dei progetti speciali di Confcommercio Marco Poledrini nel distretto turismo, gli imprenditori Massimo Pratesi e Alessandro Carboni nel distretto energia e la vicepresidente di Confcommercio Toscana, la livornese Francesca Marcucci, nel distretto nautica.