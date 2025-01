Medici Pistoia, la presidente pistoiese David confermata nel Comitato Centrale nazionale FNOMCEO

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 *Medici Pistoia, la presidente pistoiese David confermata nel Comitato

Centrale della Federazione Nazionale (FNOMCEO)*

“Completamento codice deontologico, coinvolgimento giovani medici e

sicurezza tra le sfide principali della nostra professione”

Conferma per la presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed

Odontoiatri di Pistoia, la dottoressa Paola David, all’interno del

Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) per il prossimo quadriennio.

Questo l’esito delle elezioni che hanno visto migliaia di professionisti

esprimersi tra il 24 ed il 26 gennaio, che ha anche confermato l’uscente

dottor Filippo Anelli alla carica di presidente. Per la dottoressa David

si tratta della seconda esperienza all’interno del Comitato Centrale

Fnomceo, essendovi stata eletta anche nelle precedenti elezioni del

2021.“Sono onorata della riconferma per questo mandato – sottolinea la

presidente David – È motivo di soddisfazione ma comporta l’assunzione di

una grande responsabilità. Il mandato precedente è stato complesso a

causa della pandemia che ci ha impegnato molto anche nei percorsi di

regolamentazione previsti dal Governo e nel sostegno ai colleghi che

hanno affrontato una tragedia di tali proporzioni. I temi rimasti aperti

sono molti, non ultimo il completamento del Codice Deontologico che

contiamo di consegnare aggiornato ai tempi che cambiano”. La presidente

pistoiese David poi approfondisce le criticità legate alla professione.

“La Federazione nazionale ha partecipato sabato al convegno

intersindacale svoltosi a Roma con le più importanti sigle sindacali,

comprese quelle dei giovani medici – evidenzia David – Tutti hanno

manifestato le stesse criticità: disagio, delusione, senso di abbandono

da parte delle istituzioni e tutti rivendicano il diritto ad operare in

serenità e sicurezza, chiedendo tempo adeguato da poter dedicare alla

formazione ed in libertà in un SSN che garantisca ai cittadini equità di

trattamento di fronte alle cure, come sancito dalla nostra Costituzione.

Infine la depenalizzazione dell’atto medico necessaria per riconsegnare

ai colleghi una professione che consenta di lavorare nelle stesse

condizioni di fronte alla legge della quasi totalità dei medici in

Europa e nel mondo. Le sfide quindi sono molteplici ma come in passato

ci impegneremo al massimo e Pistoia farà la sua parte”.