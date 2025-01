MAFIA, BIGNAMI (FDI): ARRESTO PARRINO DIMOSTRA DETERMINAZIONE STATO

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

“Il mio più sentito apprezzamento va al lavoro svolto dalle donne e dagli

uomini dell’Arma dei Carabinieri e alla Direzione Distrettuale Antimafia

per l’importante risultato ottenuto con la cattura di Paolo Aurelio Errante

Parrino. Figura di rilievo nel mandamento di Castelvetrano al Nord e

strettamente legato a Matteo Messina Denaro, rappresentava un nodo cruciale

nell’organizzazione mafiosa in Lombardia, che univa le tre principali

mafie. Questo arresto dimostra ancora una volta la determinazione dello

Stato nel contrastare con forza la criminalità organizzata, garantendo

sicurezza e legalità su tutto il territorio nazionale. Anche oggi, come

Fratelli d’Italia possiamo dirci orgogliosi di chi quotidianamente lavora,

con spirito di sacrificio e abnegazione, per la sicurezza della Nazione e

la cultura della lotta alla mafia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Galeazzo Bignami.

