(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 “Il Coraggio di chi ha perso”: tre nuovi appuntamenti per la presentazione del libro di Franco Chianelli

Foligno, Gualdo Tadino e Norcia ospiteranno Franco Chianelli con il volume che narra la storia del Comitato per la vita e dell’Ematologia perugina

Continua il tour di presentazioni del libro “Il Coraggio di chi ha perso. La storia e i sogni di un pazzo visionario” scritto da Franco Chianelli, presidente e fondatore del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”.

Si comincia sabato 1° febbraio alle 16 a Foligno presso la Sala conferenze “Faloci-Pulignani” di Palazzo Trinci, all’incontro, coordinato dai giornalisti Claudio Bianchini e Manuela Marinangeli, saranno presenti il sindaco Zuccarini, la direttrice della S.C. di Ematologia con Trapianto di midollo osseo, Maria Paola Martelli e Francesco Arcioni medico in Oncoematologia pediatrica.

Secondo appuntamento domenica 9 Febbraio alle 17 al locale “El Grottino” i(via Guerrieri) di Gualdo Tadino con Le dottoresse Loredana Ruggeri della S.C. di Ematologia con Trapianto di midollo osseo e Katia Perruccio dell’Oncoematologia pediatrica. L’incontro a cui parteciperà il sindaco Massimiliano Presciutti è coordinato da Mario Fioriti.

A Norcia, invece, il volume sbarcherà sabato 15 febbraio alle 16.30 allo Spazio Digipass di Via Solferino. La presentazione del libro, a cui prenderà parte il sindaco Giuliano Boccanera, sarà coordinata dall’assessora Marianna Stella e vedrà gli interventi del professor Antonio Pierini, responsabile del Programma Trapianto e la dottoressa Elena Mastrodicasa dell’Oncoematologia pediatrica.

Il libro racconta una storia lunga oltre 30 anni che nasce da un immenso dolore, la perdita di un figlio, e diventa un grande messaggio di speranza per i malati, bambini, adolescenti e adulti, oncoematologici. Un viaggio attraverso la memoria del suo autore che passa dagli anni drammatici della malattia e poi della scomparsa del piccolo Daniele, a soli 10 anni, a causa di una leucemia e prosegue raccontando i primi passi dell’associazione di volontariato fondata dai coniugi Chianelli insieme ad altri 18 genitori che avevano condiviso con loro il dolore della malattia dei propri figli. Un racconto appassionato dei grandi successi dell’Istituto di Ematologia, con i primi trapianti di midollo osseo da donatore incompatibile, fatti proprio a Perugia, primi al mondo, dall’equipe del professor Massimo Fabrizio Martelli, le battaglie per il reparto dei bambini, l’oncoematologia pediatrica, che oggi è diventato, un fiore all’occhiello della sanità nazionale. Fino ai giorni nostri con la realizzazione dell’ultimo grande sogno di un pazzo visionario: l’ampliamento del Residence “Daniele Chianelli”, che ha aperto le porte nell’aprile 2024.