(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 *GIUSTIZIA,ZACCARO: DADI A SISTO? LI HO PRESI SU AMAZON A 3 EURO; FARCI IL

BRODO COME DICE SISTO? E’ DA SFIGATO… *

I dadi che ho provato a regalare al viceministro Sisto? “Li avevo dati a

lui affinché li consegnasse a Nordio, secondo il quale il sorteggio per il

Csm è la massima forma di giurisdizione. A meno hanno insegnato che invece

bisogna studiare e ragionare”. Così a Rai Radio1,ospite di Un Giorno da

Pecora, il giudice del tribunale di Bari, ex componente del Csm e

segretario nazionale del sindacato Area Giovanni Zaccaro,intervistato da

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il magistrato, qualche giorno fa, aveva

provato infatti a regalare pubblicamente dei dadi all’esponente di governo.

“Ho provato a regalare a Sisto sei dadi, che ho comprato su Amazon per

circa tre euro. Lui non li ha voluti, mi ha detto che quei dadi ci dovrei

fare il brodo ma io preferisco farlo con le verdure: farlo coi dadi è da

sfigato”. E’ vero che ha provato anche ad infilarglieli intasca senza

riuscirci? “Si, è vero”, ha ammesso Zaccaro a Rai Radio1.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

