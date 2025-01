GIORNO DEL RICORDO, SPAGNOLLI (AUT): RACCOGLIERE TESTIMONE PER NON PERDERE LA MEMORIA

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 GIORNO DELLA MEMORIA, SPAGNOLLI (AUT): RACCOGLIERE TESTIMONE PER NON PERDERE LA MEMORIA

“In Italia i sopravvissuti alla Shoah ancora in vita sono 1400, nel mondo meno di 250mila. A 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, il tema più grande è come raccogliere il loro testimone ed evitare che, perse le loro voci, si sbiadisca il ricordo, come purtroppo è già successo a tante altre vicende drammatiche dello scorso secolo: quanti, ad esempio, ricordano o sanno del genocidio degli armeni? È un tema che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, se non vogliamo che la più grande tragedia della storia dell’uomo non si riduca a qualche riga sui libri di storia, come tante volte ha ammonito la senatrice Liliana Segre.”

Così in una nota il senatore e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli.