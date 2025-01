(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

FS, M5S: GOVERNO FA SALDI CON NOSTRI ASSET STRATEGICI, MELONI SUBITO IN AULA

ROMA, 27 GEN. – “Le parole odierne di Salvini sono inaccettabili. L’uomo che la passata settimana è venuto in aula a volerci far credere che basta staccare un cavetto per paralizzare i treni in tutto il paese, trincerandosi dietro risibili complottismi, oggi annuncia la maxi-svendita di FS ai privati. Tutto questo dopo la rete Tim regalata agli americani, Ita impacchettata e donata ai tedeschi e altri asset strategici presto destinati a battere una bandiera diversa da quella italiana. Meloni non si azzardi a fare ancora cassa con i gioielli di famiglia: ormai gli italiani sanno che il suo patriottismo è solo di facciata, ma deve metterci la faccia, e venire a riferire immediatamente in Parlamento. Il governo non può trasformare il paese in un gran bazar”. Così in una nota i deputati M5s in comm. Trasporti Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede.

