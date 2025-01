(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

L’innovazione per la sostenibilità

economica ed ambientale in

agricoltura

Le esperienze dei Gruppi Operativi per l’Innovazione in

Emilia-Romagna

Martedì 28 gennaio 2025

ore 9.00 – 16.30

Sala ‘20 maggio 2012’

piano ammezzato

Sede Regione Emilia-Romagna

Modera: Chiara Giallonardo, giornalista ambientale e conduttrice Rai.

Saluti istituzionali,

Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca,

Rapporti con la Ue, Regione Emilia-Romagna

10:00 – 13:30 Sessione plenaria

10:00 Plasmare il futuro dell’agricoltura europea: gruppi operativi, AKIS e la visione per sistemi alimentari

europei competitivi e sostenibili

Marta Iglesias, Senior Policy Officer, Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale, D.1 Aree

Rurali e Reti

10:15

Investire nell’innovazione. Il ruolo del Masaf

Simona Angelini, Direttore Direzione generale sviluppo rurale, Ministero dell’agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste

10:30

I risultati della programmazione 2014-2022

Valtiero Mazzotti, Direttore Direzione agricoltura caccia e pesca, Regione Emilia-Romagna

10:45

L’innovazione in agricoltura per lo sviluppo e la crescita del settore

Patrizia Alberti, Responsabile Area Innovazione, formazione e consulenza, Regione Emilia-Romagna

Pausa caffè

11:30

Tavola rotonda

Studio sui risultati ottenuti dai progetti dei Gruppi Operativi PEI-AGRI in Europa nell’ambito della PAC

Carlotta Valli, European Evaluation Helpdesk for the CAP e Cogea Bip Group

12:00

Presentazione dei progetti finalisti

Primi tre classificati categoria ‘sostenibilità economica’

Primi tre classificati categoria ‘sostenibilità ambientale’

13:00

Premiazione miglior progetto categoria ‘sostenibilità economica’ e ‘sostenibilità ambientale’

Valtiero Mazzotti, Direttore Direzione agricoltura caccia e pesca, Regione Emilia-Romagna

Anna Vagnozzi, Dirigente tecnologo CREA Ricerca

Presentazione del gioco interattivo “Insegnare la PAC con il PAC GAME”

Gioco ideato da Patrizia Borsotto, ricercatrice, CREA PB

Colazione di lavoro

14:30 – 15:45

Sessione pomeridiana

Esperienze europee a confronto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA (sala “20 Maggio 2012”)

• Filippo Arfini, Professore ordinario – Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università di Parma

• Gianluca Brunori, Professore ordinario Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Università

di Pisa

• Mamen Cuéllar Padilla, Docente di Sociologia – Dipartimento di Scienze Sociali, Filosofia, Geografia,

Traduzione e Interpretazione – Università di Córdoba

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (sale BCD)

• Giovanni Dinelli, Direttore Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari Università di Bologna

• Luciana Bava, Professore associato – Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, paesaggio,

agroenergia Università di Milano

• Danilo Mollicone, Funzionario ONU presso la FAO

16:00 Conclusioni rapporteurs delle sessioni pomeridiane – Sala “20 Maggio 2012”

Carlo Cacciamani, ex Direttore Arpae-SIMC