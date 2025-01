ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRONTE ALL’AUTOCONVOCAZIONE IN ASSENZA DI UN INCONTRO ALLA REGIONE CAMPANIA PER GLI ADEGUAMENTI TARIFFARI DI MACROAREA

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 ADEGUAMENTI TARIFFARI DI MACROAREA.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SOLLECITANO LA

CONVOCAZIONE DI UN INCONTRO

Chiedono la convocazione di un incontro entro la fine di questo mese di

gennaio, con tutti i rappresentanti delle Associazioni di Categoria delle

Macroaree Riabilitativa e Sociosanitaria, così come da impegno assunto

dell’Assessore al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale

Ettore Cinque, finalizzato alla disamina conclusiva per l’aggiornamento delle

tariffe riabilitative e sociosanitarie per individuare “soluzioni concrete”.

In assenza di una convocazione le Associazioni annunciano che si

autoconvocheranno il 30 gennaio alle ore 11:00 presso gli uffici regionali

della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R del

Centro Direzionale di Napoli.

Sono le Associazioni di categoria che rappresentano le strutture territoriali della

sanità privata, che erogano prestazioni riabilitative e sociosanitarie in regime di

accreditamento, contribuendo a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) ai

cittadini campani, a sollecitare ancora una volta un incontro (con una nota

inviata lo scorso 16 gennaio) all’Assessore regionale Ettore Cinque, al Direttore

generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R. Antonio

Postiglione e per conoscenza al Presidente della Regione Campania Vincenzo

De Luca.

Al termine del tavolo dello scorso 9 dicembre con i rappresentanti delle

Associazioni di Categoria delle Macroaree Riabilitazione e Sociosanitaria, concluso

con l’obiettivo e l’impegno ad individuare soluzioni concrete, l’Assessore regionale

Ettore Cinque si era espressamente impegnato ad un incontro di aggiornamento e

di confronto entro il mese di gennaio 2025.

Ma oggi in assenza di qualsivoglia segnale da parte degli uffici regionali le

Associazioni di categoria, che rappresentano le strutture territoriali della sanità

privata che erogano prestazioni riabilitative e sociosanitarie in regime di

accreditamento, chiedono un incontro di aggiornamento e soluzioni

urgenti.

Se dovesse registrarsi l’assenza di una convocazione in tempi utili, hanno

annunciato in una nota congiunta, le associazioni si autoconvocheranno giovedì

30 gennaio alle ore 11, 00 presso gli uffici regionali della Direzione

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R, Centro

Direzionale di Napoli, Isola C3, piano 6º, avendo cura di informare di detta

autoconvocazione le altre Associazioni partecipanti al tavolo regionale di

confronto sulla tematica tariffaria dei setting prestazionali del comparto

riabilitativo e sociosanitario e che non risultano tra le sottoscrittrici del

documento inoltrato lo scorso 16 gennaio con la formale richiesta di un tavolo

tecnico per l’aggiornamento delle tariffe riabilitative e sociosanitarie.

Firmato da:

Aias Arco Felice

Aiop Campania

Anaste

Anffas Campania

Anisap

Anpric

Aris Campania

Aspat

Aisic – Associazione Imprese Sanitarie in Campania

Confapi

Confindustria Napoli

Fedisalute

Nova Campania

27 gennaio 2025