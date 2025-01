ALLA FIERA DELLA GIUSTIZIA – Gianni dell’Aiuto

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

ALLA FIERA DELLA GIUSTIZIA

Alla fiera della Giustizia,

per due soldi, un cliente una causa iniziò.

E venne controparte, che inventò sedici eccezioni,

che il Giudice non capì e toppò la sentenza Dell’Aiuto

nella causa, che per due soldi, un cliente iniziò.

E in secondo grado il giudice lesse il ricorso,

e riformò la sentenza, che poi la Cassazione

applicando nuovi principi, rimandò in appello,

per quella causa

che, per due soldi, un cliente iniziò.

E in attesa del rinvio morì una delle parti,

e alla prima udienza la causa si estinse,

e fu fissata la riassunzione, a un anno,

di quella causa

che, per due soldi, un cliente iniziò.

E intanto, quasi ogni giorno, quel cliente

chiamava il suo avvocato per chiedere

“novità” di quella causa

che, per due soldi, un giorno iniziò.

E alla nuova udienza cambiò un giudice,

che era andato a fare il P.M.,

e rinviarono di un altro anno

quella causa,

che, per due soldi, un cliente iniziò.

E poi uscì la sentenza, che dette ragione,

così come la Cassazione,

a quel cliente,

che, per due soldi, una causa iniziò.

E iniziò l’esecuzione di quella sentenza

per una causa che,

anni prima, per due soldi,

un cliente iniziò.

Ma non trovarono niente,

e spese altro denaro quel cliente,

che, quando era giovane,

per due soldi, una causa iniziò.

E Agenzia delle Entrate

chiese la tassa per quella causa

che un cliente un giorno iniziò.

E cambiarono tredici Ministri,

che fecero ventisei riforme,

per migliorare la Giustizia

e promisero di fare finire presto, tutte le cause

che, per due soldi, un cliente iniziò.

E infine l’avvocato, andò in pensione,

con poche lire, e appese nel salotto

quella sentenza,

avuta dopo anni,

nella causa che un suo cliente,

per due soldi, iniziò.