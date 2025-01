(ACON) GIORNO MEMORIA. HONSELL (OPEN): ORRORI CHE NON DEVONO PI RIPETERSI

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

Trieste, 27 gen

anniversario della liberazione del campo di Auschwitz da parte

dell’armata rossa esprimiamo, con rinnovato rispetto per le

vittime innocenti di tanto orrore disumano, l’impegno che ci? non

debba mai pi? ripetersi”.

Cos?, in una nota, Furio Honsell, consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg che parteciper? a Udine e a Pordenone alle cerimonie

per la Giornata della Memoria.

“L’enormit? di quel genocidio nei confronti di chi era di

religione ebraica e lo sterminio di rom, omosessuali e oppositori

del regime nazi-fascista – conclude Honsell – ? una macchia che

rende complici tutti coloro che non si battono per difendere gli

innocenti dalla violenza del potere e, dal razzismo, anche nei

secoli futuri”.

