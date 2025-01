(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 SEN. MASSIMILIANO ROMEO (LEGA) – OTTIMA ADESIONE IN LOMBARDIA AI NOSTRI

GAZEBO PER RACCOLTA FIRME SUL DDL SICUREZZA E A SOSTEGNO DELLE FORZE

DELL’ORDINE

Milano, 26 GEN – C’è stata un’importante partecipazione tra ieri e oggi

alla nostra ‘gazebata’ nelle piazze lombarde dove, nonostante il freddo e

il maltempo, tanti cittadini hanno voluto aderire alla raccolta firme a

sostegno dell’operato delle Forze dell’Ordine e per sollecitare una rapida

approvazione in Parlamento, e senza modifiche, del ddl Sicurezza voluto

dalla Lega.

La gente in Lombardia sta con chi difende i cittadini, il territorio,

l’ordine pubblico e le regole, che devono valere per tutti, e in questo

fine settimana ha dato un segnale importante in questa direzione,

auspicando che ora il Parlamento lo recepisca.

Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e

presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, sen. Massimiliano Romeo.

Fabrizio Carcano

Ufficio stampa Lega Lombarda Salvini Premier