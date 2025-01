(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

ITALIA-ARABIA SAUDITA. TREMAGLIA (FDI) BERGAMO E IL MADE IN ITALY PROTAGONISTI NEL MONDO

“ Accolgo con grande interesse e soddisfazione l’annuncio di Gewiss, azienda leader del settore elettrotecnico con radici solide nella provincia di Bergamo, che investirà 20 milioni di euro in Arabia Saudita. Questa operazione, strategicamente rilevante, non solo rafforza la presenza del Made in Italy in un mercato in espansione, ma testimonia anche la capacità delle nostre imprese di innovare e competere a livello globale. L’investimento rappresenta una scelta lungimirante e coerente con le nuove sfide del nostro tempo ed è motivo di orgoglio vedere una realtà del nostro territorio, con sede a Cenate Sotto, protagonista di un progetto che non solo rafforza le relazioni strategiche tra Italia e Arabia Saudita, ma contribuisce anche a promuovere l’eccellenza italiana in ambiti decisivi per il futuro. L’attenzione di Gewiss per l’innovazione tecnologica si sposa con la visione di sviluppo promossa dal governo saudita, creando nuove opportunità di collaborazione e trasferimento tecnologico che avranno benefici reciproci. Questo dimostra come le imprese italiane possano essere ambasciatrici dei valori di qualità, innovazione e visione strategica nel mondo. Da parlamentare bergamasco, esprimo il mio orgoglio per un’azienda che porta alto il nome del nostro territorio, contribuendo non solo alla crescita economica locale, ma anche al rafforzamento del ruolo dell’Italia in contesti internazionali di rilievo. Gewiss conferma il suo ruolo da protagonista nel panorama globale, dimostrando come Bergamo e la Lombardia siano un motore di eccellenza e innovazione per tutto il Paese. Restiamo al fianco di realtà come Gewiss, pronte a investire con coraggio e visione strategica, sapendo che lo sviluppo delle nostre imprese è il cuore del rilancio economico italiano”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia.

