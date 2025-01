(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 GIUSTIZIA: GASPARRI, “RIFORMA PER PORRE FINE AD USO POLITICO DELLE PROCURE”

“Le contestazioni di alcuni gruppi minoritari di magistrati li pongono fuori dalla Costituzione. Il potere legislativo spetta al Parlamento che andrà avanti in una riforma per avere una giustizia più rapida e la fine dell’uso politico delle procure.” Lo ha detto al Tg 1 il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma