(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 “GIOVANI UNITI E VINCENTI”: L’EVENTO DI CONFARTIGIANATO CONQUISTA GLI

IMPRENDITORI

Grande successo per l’evento organizzato da Confartigianato Giovani

Imprenditori che si è tenuto venerdì, 24 gennaio 2025, presso la sala

“Fulvio Sodano” di Palazzo d’Alì a Trapani.

L’evento nasce con l’obiettivo di riunire giovani imprenditori del

territorio, discutere e condividere esperienze e opportunità di crescita.

Diversi i relatori intervenuti. Tra questi, Giuseppe Sergi, Francesco

Nicotra, Emanuele Barbara, Lilly Ferro Fazio e Valentina Graffeo. A

moderare l’incontro, Roberto Valenti. Durante la serata, inoltre, sono

stati premiati alcuni giovani imprenditori del territorio che nel 2024

hanno avviato la loro attività distinguendosi maggiormente. I premiati sono

stati:

– Mario Grammatico – Macelleria Da Mario

– Federica, Giuseppe, Dario – Marbell Method

– Leonardo Favara – L’arte del Mestiere

– Francesco Di Trapani – Bromu Restaurant

– Martina Calistro – L’isola che non c’è

– Vincenzo Sanci – Centro Odontoiatrico Sanci e Crivello

– Marco, Davide – Fratelli Carpitella

«Sono estremamente soddisfatto e orgoglioso dei risultati ottenuti con

l’evento ‘Giovani Uniti e Vincenti’ – ha dichiarato Giuseppe Sergi,

presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Trapani –. La straordinaria

partecipazione ha dimostrato un entusiasmo e una voglia di fare impresa che

ci riempie di speranza per il futuro del nostro territorio. Le

testimonianze degli imprenditori di successo, le preziose informazioni

degli esperti intervenuti e le storie di vita dei giovani premiati hanno

ispirato tutti noi. Sono certo che questo evento sarà solo il primo passo

di un percorso che ci vedrà impegnati a promuovere l’imprenditoria

giovanile e a creare un ecosistema favorevole allo sviluppo delle nuove

imprese. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per il nostro

territorio».

«Confartigianato Trapani continua la sua campagna di informazione e

sensibilizzazione verso quei giovani trapanesi che vogliono avviarsi al

mondo del lavoro – ha aggiunto Antonino Bertolino, segretario

Confartigianato Trapani –. L’iniziativa, poi, rientra nello sportello

Informagiovani, costituito presso la nostra associazione e fortemente

voluto da Giuseppe Sergi, il quale guida con molto entusiasmo il movimento

di cui è presidente. Questo è solo uno degli incontri programmati da

Confartigianato Trapani con nuove aziende e con i giovani che vogliono

avviarsi al mondo dell’imprenditoria. Questo sarà un anno molto impegnativo

per gli eventi. Come Confartigianato, un plauso all’ottima organizzazione

dell’evento va tutto al gruppo giovani di Confartigianato che si è speso