COLDIRETTI, SICCITà E SOSTENIBILITA’ AL CENTRO DELLE GIORNATE DEL RINGRAZIAMENTO

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 COLDIRETTI, IL PUNTO SULLA SICCITA’ NELLA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

LA SOSTENIBILITA’ E LA CRISI IDRICA AL CENTRO DELLA STORICA SFILATA DI COLDIRETTI

DUECENTO TRATTORI SFILANO A LORETO E GIULIANOVA

Oltre duecento trattori questa mattina hanno sfilato in occasione della Giornata del Ringraziamento di Coldiretti, celebrata a Loreto Aprutino e Giulianova per ricordare un suggestivo e antico rito che, inaugurato dalla Confederazione nazionale Coltivatori diretti nel 1951, nacque per ribadire l’ispirazione dell’organizzazione professionale alla dottrina sociale cristiana. “Una giornata in cui è emerso chiaramente il forte senso di appartenenza e unione dei nostri agricoltori – commenta il direttore regionale di Coldiretti Marino Pilati – centinaia di soci e semplici cittadini hanno partecipato con entusiasmo e responsabilità ricordando il grande valore dell’agricoltura e l’attaccamento ad una organizzazione che lavora da anni per la costruzione del futuro nonostante le tante difficoltà del settore”. “Non un semplice appuntamento con la tradizione contadina – aggiunge il presidente regionale Pietropaolo Martinelli – ma un momento di forte adesione e riflessione sulle politiche sindacali e sulle battaglie portate avanti da Coldiretti nel 2024. Tra i grandi temi sicuramente la siccità, ma anche la sostenibilità è un aspetto importante che coinvolge tanti aspetti e da noi è particolarmente sentito”.

GIULIANOVA

Nel centro storico di Giulianova i trattori sono arrivati dalle 8.30 per sistemarsi ordinatamente nel piazzale Campo delle Fiere (zona stadio) e sfilare lungo tutto il centro storico tra bandiere e cappelli gialli. A seguire, si è svolta nel santuario Madonna dello Splendore, la Santa Messa con Don Paolo Di Mattia, Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, che ha ricordato il forte legame tra agricoltore e dottrina cristiana. Un cerimonia sentita a cui hanno partecipato il presidente di Coldiretti Emanuela Ripani, il direttore provinciale Daniele Di Venanzio, il direttore regionale Marino Pilati e i presidenti di sezione insieme ai rappresentanti di Donne Impresa, Giovani Impresa e Pensionati che hanno portato in offertorio le eccellenze locali. Presenti anche il questore di Teramo Carmine Soriente, la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso Antonella Ballone e le forze dell’ordine. “Il 2024 è stato un anno difficile – dice la presidente Emanuela Ripani “in cui abbiamo fatto i conti con problemi e difficoltà, prima fra tutti la condizione climatica anomala. La siccità, che ha caratterizzato tutto l’anno, è sempre più difficile da fronteggiare. I raccolti sono stati dimezzati, anche azzerati in alcuni casi. Sono stati colpiti ortaggi cereali, ma anche la produzione di foraggio e le produzioni di eccellenza come il vino e l’olio. Per non parlare dell’allevamento che già sconta una crisi annosa e ormai diventata strutturale. Nell’ultimo anno, tutto l’Abruzzo ha risentito del calo produttivo nonostante la bravura degli imprenditori abbia salvato la qualità, ma è necessario più che mai avere una visione globale e analitica della situazione per fronteggiarla e dare un futuro ad un settore di straordinaria complessità e importanza”. Soddisfatto della manifestazione il direttore Di Venanzio, recentemente nominato alla guida della federazione provinciale. “Un evento molto sentito – aggiunge Di Venanzio – in cui abbiamo ripercorso anche le sfide sindacali vinte nel 2024 e le problematiche che dovremo affrontare nell’anno appena iniziato”.

LORETO APRUTINO

La sostenibilità e la carenza idrica sono state al centro anche della Giornata del ringraziamento di Coldiretti Pescara, celebrata a Loreto e a cui hanno partecipato centinaia di soci, tra cui il presidente di Coldiretti Pescara Giuseppe Scorrano, il presidente regionale Pietropaolo Martinelli, il direttore Marino Pilati e i presidenti di sezione insieme ai dirigenti provinciali di Coldiretti Donne Impresa, Giovani Impresa e Pensionati nonché il sindaco di Loreto Renato Mariotti.

Intorno alle 8.30 cento trattori si sono ritrovati in via Chiarelli (zona Casamarte) e alle 10.00 è iniziata la Santa Messa con l’arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha ricordato le origini della giornata del ringraziamento evidenziando il forte legame personale con il mondo contadino e sottolineando l’importanza di produrre e consumare un cibo sano e genuino. A seguire, come di consueto, la lettura della preghiera del Coltivatore e l’offertorio con decine di cesti colmi delle produzioni agricole della provincia pescarese tra cui principalmente vino e olio, eccellenze del territorio vestino in cui è nata la prima Dop italiana di olio e in cui ancora oggi operano alcune delle aziende vinicole più prestigiose del panorama abruzzese. Al termine, intorno alle 11.30, la sfilata e la benedizione dei mezzi agricoli durante la lunga sfilata che ha animato il centro storico, oltre ad una riflessione sulle problematiche più sentite dal settore: la crisi idrica. “Oggi più cher mai – evidenzia il presidente Scorrano “è necessario investire su un sistema infrastrutturale capace di non far disperdere l’acqua e in grado di garantire alle aziende la sopravvivenza. L’acqua ad uso agricolo è una emergenza diventata cruciale per l’agricoltura – ha sottolineato Scorrano – Rilanciamo in proposito la proposta di Anbi e Coldiretti di un piano invasi con laghetti realizzati senza cemento, o addirittura già preseti sul territorio, per raccogliere la pioggia e utilizzarla in caso di necessità. L’obiettivo è raddoppiare la raccolta di acqua piovana garantendone la disponibilità per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica, contribuendo anche alla regimazione delle piogge in eccesso e prevenendo il rischio di esondazioni”.

