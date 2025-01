(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 Alpini, Osnato (FdI): grato per impegno e sacrificio, penna nera è Tricolore

“Oggi, 26 gennaio, celebriamo lo straordinario impegno del corpo degli Alpini, attivo nei teatri di guerra come in situazioni di pace ma caratterizzate da grandi difficoltà. Ovunque su un cappello svetti una penna nera è come se al vento garrisse un Tricolore, il simbolo che unisce tutti gli italiani”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – in occasione della Giornata della memoria e del sacrificio degli Alpini, nell’82° anniversario della battaglia di Nikolajewka. “Da cittadino bellunese ho sempre ammirato l’abnegazione e l’eroismo di questi ragazzi, che scelgono un percorso capace di unire l’amor patrio al rispetto delle tradizioni montane, in un contesto di elevata professionalità a cui devono molto la sicurezza della Nazione, la difesa dell’ordine globale fondato sulla libertà e la democrazia, il benessere dei nostri territori”, prosegue l’esponente di FdI. “Abbiamo tutti sotto gli occhi le immagini degli Alpini che prestano assistenza alle persone colpite da catastrofi naturali (anche grazie agli instancabili membri dell’Associazione Nazionale Alpini!), come anche ai popoli di Paesi lontani appena liberati dal giogo di dittatori e terroristi, nell’ambito delle missioni internazionali di pace. Si susseguono le generazioni di ‘penne nere’, ma restano immutati i loro ideali più profondi. Come inscalfibile è la nostra gratitudine per le loro capacità, il loro coraggio, il loro spirito di solidarietà e sacrificio”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati