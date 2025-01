(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 Alpini: Frassinetti (FdI), trasmettono amore per la Patria ai nostri studenti

“Oggi è la giornata che celebra il sacrificio degli Alpini a 82 anni dall’anniversario della battaglia di Nikolaevka. Gli Alpini nella storia hanno sempre rappresentato l’amore per la Patria sia nei conflitti mondiali che in tante occasioni di calamità naturali dove hanno dato un supporto fondamentale nella ricostruzione della Nazione. È auspicabile che possano intensificarsi le iniziative da svolgersi con gli studenti soprattutto effettuando le guide nei luoghi della Grande Guerra, questa sarebbe l’occasione per tramettere sia insegnamenti di storia che di amor di Patria” questo quanto dichiara l’on Paola Frassinetti sottosegretario all’Istruzione ed al Merito.

Roma, 26 gennaio 2025