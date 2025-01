SEN. ROMEO (LEGA) – SINDACI LOMBARDI LEGA CHIEDONO APPROVAZIONE SUBITO DEL DDL SICUREZZA E DELLA RIFORMA POLIZIA LOCALE

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

DDL SICUREZZA E DELLA RIFORMA POLIZIA LOCALE

Milano 25 GEN – Questa mattina la Lega Lombarda ha riunito a Sesto San

Giovanni, con un saluto in apertura del segretario federale Matteo Salvini,

i suoi amministratori locali, i sindaci e gli assessori, per un confronto –

con la presenza di ministri, sottosegretari, assessori regionali e del

governatore Fontana – su problematiche, bisogni e istanze dei nostri primi

cittadini, che lavorano in prima linea sul territorio ogni giorno,

confrontandosi con i cittadini.

E la richiesta unanime arrivata dagli amministratori locali leghisti

lombardi e’ che il Parlamento approvi subito, il ddl Sicurezza, fortemente

voluto dalla Lega, senza se e senza ma, e a seguire l’approvazione della

riforma della polizia locale, riforma imprescindibile per sostenere la

sicurezza urbana delle amministrazioni locali e delle nostre comunità.

Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e

presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, sen. Massimiliano Romeo.

