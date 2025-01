(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA

Sbloccati i pagamenti agli allevatori.

i dettagli in una conferenza stampa lunedì alle 16,30

Cagliari, 25/01/2025

Gentili giornalisti,

lunedì 27 gennaio alle ore 16,30, nella sede dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, in via Pessagno 4, a Cagliari, si terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati raggiunti sul fronte dei pagamenti a favore delle aziende agricole.