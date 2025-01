(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Infrastrutture, Mazzetti (FI): “Plauso a nominati, ora al lavoro per qualità servizi ed efficienza”

“Sono incarichi importanti e delicati, sono servizi pubblici al cittadino che devono essere garantiti e migliorati, con investimenti e programmazione, migliorando efficienza della spesa e sicurezza, proseguendo nella digitalizzazione. Voglio completarmi con Claudio Andrea Gemme nominato ad di Anas, Aldo Isi a RFI, Gianpiero Strisciuglio, Ceo di Trenitalia, Luigi Corradi a Fs International, Dario Lo Bosco a Italferr e Matteo Colamussi alla guida di Sistemi Urbani. Sono certa che ci sarà fin da subito disponibilità al confronto e al dialogo e per questo farò subito un giro di incontri. L’obiettivo deve essere proseguire nella tanto attesa e tanto importante opera di modernizzazione del Paese, utilizzando fino in fondo i finanziamenti Pnrr ed europei, a partire da una programmazione chiara e strutturale, per portare avanti tutti quei territori che ancora sono indietro”.

A dirlo, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, nonché presidente dell’Intergruppo parlamentare Progetto Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma