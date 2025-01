Giorno della Memoria, la nota congiunta di: Comunità ebraica di Firenze – Aned Firenze – Anpi Firenze

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Buonasera,

riceviamo e inoltriamo la seguente nota stampa congiunta della Comunità Ebraica di Firenze, di Aned Firenze e Anpi Firenze:

Firenze, 25 gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA

Comunità ebraica di Firenze – Aned Firenze – Anpi Firenze

“Apprendiamo con preoccupazione le divisioni insorte in alcune importanti città, in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, fra le nostre comunità e associazioni.

Non sta ovviamente a noi intervenire in alcun modo sulle scelte che si sono compiute altrove, che rispettiamo; ma ci preme ribadire con convinzione il percorso pluriennale che ci ha visti e ci vede impegnati, a Firenze, a mantenere saldo un rapporto di collaborazione, e a presentarci insieme di fronte ai grandi appuntamenti istituzionali del calendario della Repubblica. Non intendiamo minimamente sminuire le nostre specificità, né cancellare le differenti sensibilità e a volte opinioni che possiamo avere su alcuni temi: anzi, da sempre li affrontiamo in un dibattito aperto e sincero, che può essere anche appassionato ma resta sempre fiducioso nel rispetto dell’altro.

Questo è proprio il valore fondante della democrazia che siamo impegnati insieme a difendere, una democrazia basata sui valori antifascisti che ispirano la nostra Costituzione. Comprendiamo che in altre sedi, con storie e percorsi anche molto differenti dalla nostra, la dialettica si è svolta diversamente, e rispettiamo le scelte dolorose che hanno portato a questa divisione proprio alla vigilia delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz; ma restiamo convinti di quanto con serietà abbiamo costruito, noi e i nostri predecessori, in molti e lunghi anni a Firenze. Saremo insieme, noi e le istituzioni locali, a celebrare il 27 gennaio 2025, Giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, e ci auguriamo che questo nostro esempio possa essere di ispirazione per il ricongiungimento di un fronte unito, democratico e antifascista, anche altrove”.

Vania Bagni, Presidente provinciale Anpi

Enrico Fink, Presidente Comunità ebraica di Firenze

Lorenzo Tombelli, Presidente sezione Aned di Firenze