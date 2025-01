Coppa del Mondo di sciabola – Chiara Mormile è d’argento a Plovdiv

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA – UNA SUPER CHIARA MORMILE È D’ARGENTO A

PLOVDIV! MICHELE GALLO (11°) MIGLIORE AZZURRO TRA GLI UOMINI

PLOVDIV – Brilla d’argento la sciabola di Chiara Mormile a Plovdiv. La

29enne azzurra dell’Esercito è salita sul secondo gradino del podio

nella prova individuale di Coppa del Mondo, in Bulgaria, dopo una

prestazione esaltante che le vale la quarta medaglia nonché il miglior

risultato in carriera nel circuito iridato (dopo tre bronzi). Sempre

nella gara femminile, stop negli ottavi di finale per Michela Battiston

e Alessia Di Carlo, mentre nella competizione maschile il migliore

azzurro è stato Michele Gallo che ha chiuso all’11° posto.

La splendida giornata di Chiara Mormile è iniziata con la vittoria per

15-8 contro la francese Tori nel tabellone da 64. Nel turno dei 32 la

sciabolatrice romana ha avuto la meglio sulla spagnola Navarro con il

punteggio di 15-10. La classe ’95 dell’Esercito ha centrato l’ingresso

tra le “top 8” grazie al successo contro la compagna di squadra Alessia

Di Carlo, in un avvincente derby azzurro degli ottavi di finale chiuso

sul risultato di 15-13. La certezza della medaglia per Mormile è

arrivata poi con il successo nei quarti per 15-11 sulla giapponese

Emura. Chiara però non si è fermata lì e in semifinale ha inflitto un

15-8 alla spagnola Lucia Martin-Portugues, volando così all’ultimo atto.

In finale, opposta alla bulgara Yoana Ilieva, l’azzurra ha sfiorato la

grande impresa, cedendo solo nelle stoccate conclusive, con il punteggio

di 15-11, e andando a conquistare comunque una luccicante medaglia

d’argento, miglior risultato in carriera per Chiara Mormile in Coppa del

Mondo.

Stop negli ottavi di finale per Michela Battiston (9^) e Alessia Di

Carlo (15^). Battiston è stata superata solamente all’ultima stoccata

(15-14) dalla greca Georgiadou, confermandosi in ottima forma dopo il

secondo posto di Tunisi, mentre Di Carlo – come detto – si è fermata nel

derby azzurro con Chiara Mormile. Così le altre italiane in gara oggi a

Plovdiv: 26^ Mariella Viale, 36^ Michela Landi, 37^ Manuela Spica, 43^

Carlotta Fusetti, 47^ Martina Criscio e 53^ Eloisa Passaro.

Si è fermato ad un passo dai “top 8” Michele Gallo, 11° e migliore nella

gara maschile di un’Italia rimaneggiata complice gli infortuni di Luca

Curatoli e Matteo Neri. Il campione europeo in carica ha superato nel

suo primo match di giornata l’ungherese Petrucz con il punteggio di 15-9

e in seguito ha avuto la meglio sul giapponese Streets per 15-8. Gallo,

portacolori dei Carabinieri, si è fermato negli ottavi di finale sul

15-8 dallo statunitense Heatcock. Nel turno precedente di era fermato

Pietro Torre, 20° classificato. Sei mesi dopo il bronzo olimpico, Luigi

Samele al rientro in gara è stato superato sui titoli di coda (15-13)

dal giapponese Kato, chiudendo 33°, mentre ha concluso 48° Edoardo

Cantini.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Plovdiv si chiuderà con

le due competizioni a squadre. Nella prova femminile l’Italia del CT

Nicola Zanotti salirà in pedana con Michela Battiston, Alessia Di Carlo,

Manuela Spica e Mariella Viale. Nella gara maschile, invece, il

quartetto azzurro sarà composto da Dario Cavaliere, Michele Gallo,

Giacomo Mignuzzi e Pietro Torre. LA SPADA A DOHA

Sono cinque gli azzurri qualificati per il tabellone principale maschile

del Grand Prix di spada a Doha, che si svolgerà domani.

Era già ammesso di diritto, grazie al posizionamento nel ranking, Davide

Di Veroli. Grazie ad un’ottima fase a gironi hanno conquistato subito un

posto nel tabellone principale anche Enrico Piatti e Simone Mencarelli.

In virtù dei successi nei tabelloni preliminari si sono aggiunti infine

Gabriele Cimini e Gianpaolo Buzzacchino. Stop nell’ultimo incontro di

giornata per Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Marco Paganelli e Giacomo

Paolini. Si è fermata nel turno dei 128 la prova di Filippo Armaleo e

Giulio Gaetani mentre Nicolò Del Contrasto è uscito dopo la fase a

gironi.

Domani a partire dalle ore 7 (orario italiano) il via dei due tabelloni

principali del GP FIE di spada a Doha con 13 azzurri del CT Dario Chiadò

in pedana: otto spadiste e cinque spadisti.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – PLOVDIV (BULGARIA), 25 GENNAIO

2025

Qui i risultati [1]

Classifica (175): 1. Yoana Ilieva (Bul), 2. Chiara Mormile (ITA), 3.

Lucia Martin-Portuges (Esp), 3. Despina Georgiadou (Gre).

_Le altre italiane__: _9. Michela Battiston, 15. Alessia Di Carlo, 26.

Mariella Viale, 36. Michela Landi, 37. Manuela Spica, 43. Carlotta

Fusetti, 47. Martina Criscio, 53. Eloisa Passaro, 91. Rebecca Gargano,

92. Benedetta Fusetti, 112. Gaia Karola Carafa

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA MASCHILE – PLOVDIV (BULGARIA), 25 GENNAIO

2025

Qui i risultati [2]

Classifica (231): 1. Sanguk Oh (Kor), 2. Sebastien Patrice (Fra), 3.

Sangwon Park (Kor), 3. Sandro Bazadze (Geo).

_Gli italiani: _11. Michele Gallo, 20. Pietro Torre, 33. Luigi Samele,

48. Edoardo Cantini, 68. Dario Cavaliere, 71. Giacomo Mignuzzi, 76.

Giorgio Marciano, 104. Marco Mastrullo, 129. Lorenzo Ottaviani, 136.

Mattia Rea

GRAND PRIX FIE SPADA MASCHILE, FASI PRELIMINARI – DOHA (QATAR), 25

GENNAIO 2025

Qui i risultati [3]

Tabellone principale da 64 (domani)

Cimini (ITA) – Ho (Hkg)

Mencarelli (ITA) – Stankevych (Ukr)

Buzzacchino (ITA) – Koch (Hun)

Piatti (ITA) – Bayard (Sui)

Di Veroli (ITA) – Favre (Sui)

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [4]

Links:

——

[1]

https://engarde-service.com/competition/zheleznik/worldcupsabre/sabrewomen

[2]

https://engarde-service.com/competition/zheleznik/worldcupsabre/sabremen

[3]

[4] http://www.federscherma.it