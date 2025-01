[Comune Palermo] Ricapitalizzazione RAP – Dichiarazione consigliere Giaconia

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 «Oggi il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per il riconoscimento

del debito fuori bilancio finalizzato alla ricapitalizzazione della RAP.

Sebbene si tratti di un passaggio cruciale per la tutela dei servizi

essenziali, non vi è alcun motivo di esultanza per l’Amministrazione

Comunale e la maggioranza.

Con questa approvazione si tenta di rimediare, almeno parzialmente, ai

gravi danni provocati da scelte politiche errate. Tra queste,

l’approvazione di un PEF TARI 2023 sottostimato di diversi milioni di euro

rispetto al budget necessario alla RAP, con una riduzione simbolica della

TARI di appena un euro per utente, poi seguita da un aumento di ben 12

milioni di euro nel 2024.

Le conseguenze di queste decisioni sono state tangibili: la RAP è stata

costretta a rinviare le assunzioni programmate, causando gravi

ripercussioni sull’igiene ambientale della città e ulteriori ritardi

nell’estensione della raccolta differenziata.

A tutto ciò si aggiunge il mancato rispetto, da parte del Sindaco e della

Giunta, delle promesse di attuare misure correttive per ridurre il deficit

di bilancio del 2023, chiusosi invece con una perdita di 9,8 milioni di

euro.

Questo ha ulteriormente aggravato la crisi economica della RAP,

compromettendo la qualità dei servizi essenziali destinati ai cittadini.

Altrettanto preoccupante è la mancata adozione, da parte della governance

aziendale, di un modello organizzativo basato su criteri di efficienza e

industrializzazione, come evidenziato dagli organi di controllo.

Nonostante le numerose perplessità, il Consiglio Comunale non aveva

alternative: l’approvazione della delibera si è resa indispensabile per

assicurare la continuità di servizi pubblici essenziali, come il ciclo

integrato dei rifiuti, che devono rimanere sotto gestione pubblica. Una

posizione, questa, da sempre sostenuta con fermezza dalle forze di

opposizione, le quali hanno offerto un contributo importante sia nelle

commissioni che durante i lavori d’aula.

Da questo momento, però, non sono più ammissibili errori. La RAP deve

intraprendere con urgenza una profonda riorganizzazione aziendale,

razionalizzando i costi e accelerando l’estensione della raccolta

differenziata sull’intero territorio cittadino. Parallelamente,

l’Amministrazione Comunale deve dimostrare concretezza e velocizzare tutte

le procedure amministrative necessarie per consentire all’azienda di

assumere il personale indispensabile al raggiungimento di questi obiettivi

strategici».

Lo dichiara Massimo Giaconia, consigliere comunale del gruppo Misto e

Vicepresidente della Commissione Società Partecipate.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo