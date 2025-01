[Comune Palermo] Ricapitalizzazione Rap – Dichiarazione consigliera Di Gangi

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 «L’approvazione della delibera su RAP consente certamente di mettere in

sicurezza l’azienda e di garantirne la gestione pubblica, come abbiamo

sempre ritenuto necessario. Tuttavia, permangono troppe incertezze e manca

una reale garanzia che rappresenti un vero rilancio per l’azienda, invece

di un semplice risanamento temporaneo. Per questo continueremo a vigilare

affinché questa occasione venga sfruttata al meglio, perché una RAP

pubblica ed efficiente è indispensabile sia per la città che per l’azienda

stessa.

Per quanto riguarda il termovalorizzatore, invece, la maggioranza, pur di

difendere il Governo regionale e un progetto insostenibile, si è

dimenticata di essere rappresentante della città. Quest’opera va in totale

controtendenza rispetto all’obiettivo, che dovrebbe essere condiviso, di

aumentare la raccolta differenziata e puntare su un modello virtuoso di

gestione dei rifiuti.

La cosa più grave è che Palermo e il Consiglio Comunale sono stati

completamente esclusi da questa decisione. La città non ha avuto voce su

una scelta che avrà un impatto pesante su cittadine e cittadini. Chi ha

votato contro quest’Ordine del Giorno ha accettato di essere bypassato,

rinunciando al proprio ruolo di rappresentanza per difendere un progetto

sbagliato».

Lo dichiara la consigliera comunale Mariangela Di Gangi.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo