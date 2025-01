ATLETICA, FIDAL VENETO: PICELLO E DORIO VICEPRESIDENTI | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA 12/25

FIDAL VENETO: PICELLO E DORIO

VICEPRESIDENTI

Ieri sera a Padova la prima riunione del direttivo guidato da Sergio Baldo, di cui

farà parte anche Mariano Tagliapietra, subentrato alla dimissionaria Rosa

Marchi. Mattia Beretta nuovo fiduciario tecnico regionale, Pierpaolo Menini

segretario del Comitato

i consiglieri uscenti, il commissario Alessandro Londi e il subcommissario Manuela

Levorato che hanno svolto un egregio lavoro in condizioni non facili”. Il Comitato veneto

della FIDAL riparte da Sergio Baldo, presidente eletto nell’assemblea straordinaria

dell’11 gennaio. Ieri sera, allo stadio Euganeo di Padova, alla presenza della

vicepresidente della FIDAL, Manuela Levorato, la prima riunione del nuovo Consiglio

regionale ha eletto Mattia Picello e Gabriella Dorio come vicepresidenti del Comitato. Il

padovano Picello, giovane ma già al quarto mandato in Consiglio regionale, ricoprirà il

ruolo di vicepresidente vicario, mentre la vicentina Gabriella Dorio continuerà la tradizione

delle campionesse ai vertici del Comitato regionale, dopo Sara Simeoni e Manuela

Levorato che hanno preceduto alla vicepresidenza l’olimpionica di Los Angeles 1984. Nel

nuovo Consiglio di Presidenza, insieme a Baldo, Picello e Dorio, entra la bellunese Rosa

Bettiol. Mentre il veronese Mariano Tagliapietra subentra in Consiglio regionale alla

dimissionaria Rosa Marchi: era stato il primo dei non eletti nell’assemblea veneta. Il

nuovo segretario del Comitato sarà il padovano Pierpaolo Menini, Commissario di Polizia

in quiescenza, figura nota nel mondo del volontariato. Mattia Beretta è invece il nuovo

Fiduciario tecnico: riceve idealmente il testimone da Enzo Agostini che per molti anni ha

diretto, con eccellenti risultati, il settore tecnico del Veneto. Rosa Bettiol e Umberto

Pegoraro sono i consiglieri delegati per preparare le assemblee provinciali

rispettivamente a Belluno e Vicenza. Nominati anche i referenti per il settore running,

strada e no stadia (Riccardo Solfo), per la corsa in montagna e il trail (Giulio Pavei) e

per il Nordic Walking (Siro Pillan). Reintrodotti, dopo alcuni anni di assenza, i campionati

regionali cadetti indoor: si gareggerà per i titoli a Padova il 22 e 23 febbraio e l’1 e 2

marzo.

In allegato: foto del presidente Sergio Baldo (al centro) insieme ai vice Mattia

Picello e Gabriella Dorio.

