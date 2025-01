(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

Sabato 25 gennaio 2025

Alba: l’ecosportello cambia gestore

All’interno della strategia di revisione del sistema di raccolta rifiuti e pulizia,

l’amministrazione comunale ha deciso di dare l’ecosportello in gestione a STR

L’amministrazione comunale di Alba informa che la gestione dell’ecosportello passerà

da Egea Ambiente a STR, la Società Trattamento Rifiuti pubblica dei 54 Comuni che

fanno parte del Consorzio CoaBser tra cui Alba stessa.

Durante il periodo transitorio il servizio è attivo, nonostante la chiusura del front office

di via Vivaro per riordino e sistemazione locali e riaprirà il 1 febbraio.

Per segnalazioni e informazioni relative alla gestione dei rifiuti e all’igiene urbana, per

la richiesta di sacchetti, si può contattare l’ecosportello all’indirizzo e-mail:

utenti saranno ricevuti su appuntamento.

La momentanea chiusura del front office rientra nel passaggio di consegne da Egea

Ambiente, vecchio gestore, a STR, nuovo gestore. Il cambio di gestione è stato deciso

dall’amministrazione nell’ottica della revisione complessiva del sistema di raccolta

rifiuti e pulizia. L’appalto è gestito dal Consorzio CoaBser e il Comune di Alba era

l’unico membro dell’ambito consortile ad aver incaricato un ente terzo, Egea

Ambiente, quale gestore del servizio di ecosportello.

Oltre a questo, nelle settimane scorse è stata altresì ridefinita la modalità di controllo

del capitolato da parte del DEC (Direttore Esecutivo dei Contratti) che prima era in