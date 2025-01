(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 AGORA’ WEEKEND (RAI3)/SCONTRO POLITICA-MAGISTRATURA, GRATTERI: “PROTESTA E

CONTESTAZIONE UN NOSTRO DIRITTO”

“Penso che debba essere la politica a dimostrare di voler dialogare e

ragionare. Se questo non c’è… Non parlo di scontro. Noi siamo qui

tranquilli sereni, stiamo lavorando, con gli strumenti che il legislatore

ci dà. Però è ovvio che ci devono consentire, come per tutti, i cittadini,

etc., di poter protestare e contestare.”

Queste le parole di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Napoli, ad Agorà Weekend su Rai Tre, condotto da Sara Mariani.

