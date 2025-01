(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

Viabilità, lunedì 27 gennaio divieto di transito e di sosta in

alcuni tratti di via del Villone e via Donatori del Sangue

Il provvedimento, in vigore dalle 8.30 alle 16, è necessario per completare lavori di

manutenzione del verde

Per permettere il completamento degli interventi di manutenzione del verde in via del Villone e via

Donatori del Sangue, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Pertanto lunedì 27 gennaio dalle 8.30 alle 16, in via del Villone (intersezione con via Donatori del

Sangue) e via Donatori del Sangue (intersezione con via del Villone) sarà in vigore il divieto di transito

e di sosta con rimozione forzata per effettuare i lavori in sicurezza.

Compatibilmente all’esecuzione dell’intervento, dovrà comunque essere consentita la circolazione ai

mezzi di soccorso e di emergenza. I pedoni potranno camminare lungo un passaggio protetto. Il

percorso alternativo, indicato sul posto, sarà da via dello Specchio – via dei Mercati e via delle

Olimpiadi – viale Matteotti.

Sarà presente la segnaletica di preavviso.