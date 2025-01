(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Turismo, selezionati gli operatori turistici per la Bit di Milano e Fitur di Madrid. Amata: «Occasione di visibilità per il settore»

Si avvia la stagione delle fiere internazionali del turismo: sono state selezionate le imprese e gli operatori turistici ammessi alle fiere in programma nel primo trimestre 2025. E’ stato pubblicato l’ [ https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-11-aiuti-alle-imprese-turistiche-58 | elenco definitivo delle 59 imprese ammesse alla “Bit” di Milano ] in programma dal 9 all’11 febbraio 2025, sono 15 quelle escluse. On line anche l’elenco definitivo delle 7 aziende turistiche ammesse a partecipare alla [ https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-11-aiuti-alle-imprese-turistiche-54 | manifestazione fieristica “Fitur” ] che si terrà a Madrid dal 22 al 26 gennaio 2025.

«Le fiere internazionali costituiscono una grande occasione di visibilità e internazionalizzazione con cui la Regione Siciliana vuole aiutare le imprese del settore a proporre la variegata offerta all’attenzione dei tour operator mondiali – dice l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata – questi eventi di grande caratura rappresentano una vetrina strategica per mostrare e raccontare la nostra Isola, le sue potenzialità e consentire alle imprese turistiche di allargare il mercato».

Gli operatori turistici hanno presentato manifestazione di interesse al bando “Progetti di promozione dell’export destinati alle imprese del settore turistico e loro forme aggregate individuate su base territoriale” nell’ambito del “Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2024/2026”. L’obiettivo è quello di accrescere la competitività degli operatori di settore e di valorizzarne la presenza nei mercati esteri. La dotazione finanziaria è a carico del programma Fesr 2021/2027. Pubblicato anche l’elenco provvisorio dei 10 operatori ammessi a partecipare alla [ https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-11-aiuti-alle-imprese-turistiche-59 | manifestazione fieristica “Italy for Weddings – The Event 2025” ], che si terrà a Palermo dal 18 al 21 febbraio 2025.

