Provincia di Macerata

TREIA PRESENTA I PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:

UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Giovedì 6 febbraio alle ore 18 nell’aula multimediale saranno presentati i progetti che

potranno sviluppare i candidati dai 18 ai 29 anni

E’ online il bando per il Servizio Civile Universale 2025/2026 nel Comune di Treia.

Giovedì 6 febbraio alle ore 18 nell’aula multimediale (in via Cavour, 29) saranno

presentati i progetti per quella che è un’occasione imperdibile rivolta ai giovani che

desiderano vivere un’esperienza formativa, contribuendo concretamente alla crescita del

territorio e delle comunità.

I posti disponibili nel comune di Treia: Cultura Patrimonio per tutti: 3 posti Ufficio

Cultura comune di Treia; Accademia Georgica: 3 posti; Gesti di cura: 3 posti casa di

riposo Treia; Giovani attivi: Servizi sociali Treia 1 posto; Percorsi diversi: Cooperativa di

Bolina 4 posti; Un amico a colori: Servizi sociali Treia 2 posti; Inoltre con il Servizio Civile

Unpli ci sono 3 posti disponibili presso la Pro Loco di Treia.

La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 14 del 18 febbraio 2025. I

candidati interessati potranno accedere alla piattaforma DOL tramite PC, tablet o

smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per candidarsi, sarà necessario utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Sulla piattaforma è disponibile una guida per la compilazione e la presentazione della

domanda, che può essere scaricata dalla sezione “Allegati”. È importante ricordare che

la registrazione e la domanda possono essere completate esclusivamente online.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità unica per acquisire nuove

competenze, contribuire al bene comune e, al contempo, vivere un’esperienza di

crescita personale e professionale.

