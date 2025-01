Q la prossima settimana

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

Venerdì 31 gennaio ore 17.00 Parola d'autore – Giulio Candiolo Romani di mare

Assieme all’autore interviene la giornalista Sabrina Deligia. Abstract – Pallina, Enrico e Giuggio, tre ragazzi amici da sempre, sono nati e cresciuti nella periferia Ovest di Roma, Ostia. Sono gli anni ottanta, periodo di grandi cambiamenti, i tre poco più che ventenni sono alla ricerca della propria strada, ognuno inseguendo il proprio destino, ognuno guidato dal proprio sentire. Poi un giorno, all’improvviso, Pallina sparisce e di lei non se ne sa più nulla. “eravamo tre ragazzi nati su un lembo di terra limacciosa, scura zolla infuocata, lavica, nera, strappata con il sudore della fronte all’acqua salata e alla foresta mediterranea. Ci chiamavano romani di mare, figli di una lupa minore e di un impero che da noi distava chilometri”. Romani di mare è una storia di riscatto e redenzione.



Ogni lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 Corso di italiano per stranieri



Proseguono le lezioni di primo livello con la docente sig.a Alexandra Klimushkina.

Il corso è gratuito, ma viene richiesta l’iscrizione tramite bibliocard al costo di 10 €

È possibile effettuare l’iscrizione on line cliccando qui.

Lunedì 27 gennaio Giornata della memoria A 80 anni dall’ingresso dell’Armata Rossa nel campo di messa a morte di Auschwitz – Birkenau, il 27 gennaio 1945, Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria delle vittime della Shoah, ossia lo sterminio del popolo ebraico, e della persecuzione, la prigionia e la morte nei lager nazisti di Sinti e Rom, omosessuali, Testimoni di Geova, militari e oppositrici e oppositori del fascismo e del nazismo di tutta Europa con un calendario di 40 iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito del progetto Memoria genera Futuro. Tanti gli eventi organizzati dalle Biblioteche di Roma che si uniscono alla ricca programmazione che si svolgerà presso la Casa della Memoria e della Storia. Nelle varie sedi bibliotecarie le iniziative si terranno dal 21 al 31 gennaio 2025, nei giorni che precedono e in quelli immediatamente successivi al Giorno della Memoria con eventi per le scuole, presentazioni di libri dedicati al tema, incontri con personalità del mondo culturale. Per il calendario completo clicca qui In biblioteca verrà allestita una vetrina dedicata al tema. Trovate qui un elenco di libri tra cui scegliere.