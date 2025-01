(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

Lo sport come motore di inclusione sociale e crescita personale, al via l’istruttoria per un progetto dedicato alle persone con disabilità

Promuovere l’inclusione sociale e favorire l’autonomia delle persone con disabilità attraverso lo sport: è questo il cuore del nuovo progetto distrettuale sostenuto dal Fondo regionale per la non autosufficienza. Con un contributo annuo di 20 mila euro, il progetto intende creare opportunità concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, sfruttando il potenziale dello sport come strumento educativo e sociale.

Il Comune di Rimini ha avviato un’istruttoria pubblica che rimarrà aperta fino a marzo, finalizzata alla progettazione e realizzazione del programma in collaborazione con il terzo settore, allo scopo di garantire un modello di intervento partecipativo.

Le attività sportive si svolgeranno con cadenza settimanale, durante tutto l’anno, sia nel periodo invernale che in quello estivo, mentre gli utenti coinvolti saranno individuati dal Servizio Sociale territoriale area Disabili.

Il progetto vuole essere un’opportunità per praticare sport e, allo stesso tempo, un modo per valorizzare lo strumento dello sport come elemento di inclusione e di crescita personale. L’attività fisica, infatti, rappresenta una palestra di vita: aiuta a sviluppare abilità motorie, migliora il benessere fisico e mentale, e, parallelamente, favorisce la socializzazione e l’inclusione, rafforzando il senso di appartenenza nella comunità. Lo scopo è quindi quello di dare vita a una sinergia tra pubblico e terzo settore per la realizzazione di una iniziativa che favorisca l’inclusione sociale e crei opportunità di crescita.

