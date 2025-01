cs_movimprese 2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

MOVIMPRESE

NATALITÀ’ E MORTALITÀ’ DELLE IMPRESE ITALIANE E MOLISANE REGISTRATE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO – ANNO 2024

Imprese: negativo il bilancio imprenditoriale del Molise nel 2024

A preoccupare è il basso livello delle iscrizioni

In rosso tutti i settori tradizionali dell’economia regionale

Alla fine del 2024 l’anagrafe delle imprese in tutta Italia registra un bilancio positivo, con un saldo tra aperture e chiusure che si attesta a +36.856 unità nei dodici mesi da poco conclusi. Alle 322.835 iscrizioni di nuove attività economiche hanno fatto eco 285.979 cessazioni di attività esistenti, per un tasso di crescita della base imprenditoriale che si attesta a +0,62% (contro +0,70% del 2023).

In Molise, per il terzo anno consecutivo, si chiude in negativo il bilancio imprenditoriale: -42 attività da inizio anno, frutto delle 1.381 iscrizioni e delle 1.423 cessazioni; lo stock di imprese continua dunque a diminuire e si attesta a 33.088 imprese registrate a dicembre 2024.

A preoccupare è sicuramente il livello delle iscrizioni, mai così basso, nemmeno negli anni della pandemia; calano anche il numero delle cessazioni a testimonianza di una scarsa vitalità del sistema imprenditoriale locale.

Queste alcune delle evidenze che emergono dai dati Movimprese sull’andamento della demografia delle imprese nel 2024, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. I dati dell’indagine sono disponibili e navigabili all’indirizzo http://www.infocamere.it/movimprese.

A livello settoriale i comparti tradizionali della nostra regione continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese.

In agricoltura, il bilancio di fine anno evidenzia una riduzione complessiva di 172 imprese (-1,9% su base annua).

Per il commercio, il 2024 si è chiuso con una riduzione complessiva di 158 attività (-2,3% su base annua) e, approfondendo l’analisi dei dati, si rileva come il processo di selezione in questo settore abbia riguardato maggiormente il commercio al dettaglio, che nel 2024 ha perso 120 unità.

Chiudono l’anno con 61 imprese in meno le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, mentre la manifattura registra una riduzione dello stock di 40 unità (-1,8%).

Infine le costruzioni presentano una perdita complessiva di 39 imprese (-1,0%).

Stabile lo stock di imprese delle attività professioni, scientifiche e tecniche, chiudono con un bilancio positivo unicamente il settore dell’istruzione (+5 unità, +2,5%), delle attività finanziarie e assicurative (+2 imprese, +0,4%) e delle imprese impegnate nella sanità e assistenza sociale (+1 imprese, 0,4%).

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale: saldo positivo unicamente per le sole società di capitali (+273 imprese). Le imprese individuali, che rappresentano circa il 2/3 del totale delle imprese, chiudono l’anno con un numero di cessazioni maggiore del numero delle iscrizioni (-274 imprese). Prosegue, infine, il declino dell’appeal delle società di persone come strumento imprenditoriale, con un saldo negativo di -43 unità e un tasso di crescita di -1,34%.

Dal punto di vista territoriale, i dati Movimprese mostrano segnali di crescita in tutte le quattro macro-ripartizioni geografiche del Paese, anche se ovunque con dinamiche più attenuate rispetto al 2023. In termini assoluti il contributo più significativo al saldo annuale è venuto dal Mezzogiorno (+13.684 imprese); in termini relativi la componente più dinamica è stata l’area del Centro-Italia (+0,80%) sostenuta dalla spinta decisiva del Lazio (+1,63%).

Complessivamente, 15 regioni italiane hanno chiuso l’anno con un saldo positivo (erano 17 nel 2023). Saldo negativo per le restanti 5, tra cui il Molise.

Tab. 1 – Serie storica dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese – Anni 2009-2024

Valori assoluti e percentuali

ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldo

Tasso di

crescita

2009 1.894 2.034 -140 -0,39%

2011 2.211 2.189 22 0,06%

2012 2.020 2.079 -59 -0,17%

2013 1.980 1.895 85 0,24%

2017 1.910 1.816 94 0,27%

2019 1.856 1.832 24 0,07%

2020 1.544 1.686 -142 -0,40%

2022 1.447 1.492 -45 -0,13%

2023 1.458 1.646 -188 -0,55%

2024 1.381 1.423 -42 -0,13%

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

Figura SEQ Figura * ARABIC 1: ANDAMENTO SALDO DELLE IMPRESE NELL’ANNO

Molise, Anni 2009 -2024

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

Figura SEQ Figura * ARABIC 2: ANDAMENTO ISCRIZIONI E CESSAZIONI NELL’ANNO

Molise, Anni 2009 -2024

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

Figura 3: ANDAMENTO IMPRESE REGISTRATE

Molise, Anni 2009 -2024

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

Nati mortalità delle imprese per regioni e aree geografiche – Anno 2024

2024 Tasso % di crescita 2023

PIEMONTE 22.886 23.268 -382 419.634 -0,09 0,14

LOMBARDIA 58.733 48.142 10.591 943.573 1,12 1,12

UMBRIA 4.260 4.595 -335 90.971 -0,36 -0,15

MARCHE 7.588 7.836 -248 145.210 -0,16 -0,07

LAZIO 37.180 27.372 9.808 593.087 1,63 1,59

ABRUZZO 6.899 7.000 -101 144.289 -0,07 0,23

MOLISE 1.381 1.423 -42 33.088 -0,13 -0,55

CAMPANIA 31.757 25.560 6.197 595.090 1,02 1,04

PUGLIA 19.961 16.238 3.723 372.425 0,98 0,82

SICILIA 21.630 19.411 2.219 464.570 0,47 0,52

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese

Nati mortalità delle imprese in Molise per provincia – Anno 2024

Registrate al 31/12/2024 Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso % di

crescita

2024 Tasso % di

crescita

2023

MOLISE 33.088 1.381 1.423 -42 -0,13% -0,55%

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

Nati mortalità delle imprese in Molise per classi di natura giuridica – Anno 2024

Iscrizioni Cessazioni Saldo Imprese registrate al 2024 Tasso % di crescita 2024 Tasso % di crescita 2023

Società di persone 60 103 -43 3.147 -1,34 -1,88

Ditte individuali 770 1.044 -274 20.401 -1,32 -1,35

TOTALE 1.381 1.423 -42 33.088 -0,13 -0,55

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

Nati mortalità delle imprese in Molise per settore di attività economica – Anno 2024

Stock al 31/12/2024 Saldo dello stock nel 2024 Var. % dello stock nel 2024 Var. % dello stock nel 2023

Agricoltura, silvicoltura pesca 8.723 -172 -1,93% -2,00%

Estrazione di minerali da cave e miniere 18 0 0,00% -6,25%

Attività manifatturiere 2.182 -40 -1,81% -3,24%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore… 71 -1 -1,41% -4,05%

Fornitura di acqua; reti fognarie.. 75 -2 -2,56% -1,22%

Costruzioni 4.006 -39 -0,96% -1,47%

Commercio all’ingr. e al dett.; riparaz. di aut.. 6.917 -158 -2,25% -2,62%

Trasporto e magazzinaggio 788 -25 -3,10% -4,47%

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.377 -61 -2,58% -3,10%

Servizi di informazione e comunicazione 502 -3 -0,60% 0,40%

Attività finanziarie e assicurative 576 2 0,36% -0,88%

Attivita’ immobiliari 617 -5 -0,86% -0,53%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.054 0 0,00% 1,38%

Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supp.alle im.. 973 -14 -1,42% -1,21%

Amm.pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 1 0 0,00% 0,00%

Istruzione 202 5 2,54% 2,65%

Sanita’ e assistenza sociale 285 1 0,35% 0,00%

Attività artistiche, sportive, di intratt. e diver.. 348 -2 -0,57% -2,21%

Altre attività di servizi 1.364 -15 -1,10% -0,67%

Fonte: Unioncamere-Infocamere, MovimpreseTOTALE IMPRESE – Anno 2024

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province – Graduatoria per tasso di crescita

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Taso % di crescita

2024 PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso % di crescita

2024

MILANO 26.002 18.207 7.795 2,02% ASCOLI PICENO 1.110 1.056 54 0,24%

ROMA 28.464 20.449 8.015 1,80% PIACENZA 1.531 1.471 60 0,21%

NAPOLI 17.287 12.395 4.892 1,58% LIVORNO 1.702 1.646 56 0,17%

BRESCIA 7.029 5.842 1.187 1,01% VICENZA 3.935 3.868 67 0,08%

SIENA 1.398 1.302 96 0,35% ENNA 535 590 -55 -0,36%

CATANZARO 1.573 1.481 92 0,28% BENEVENTO 1.304 1.465 -161 -0,46%

LECCO 1.501 1.437 64 0,26% ORISTANO 525 725 -200 -1,39%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese