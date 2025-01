(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Bonelli su Trump: “Meloni cavallo di Troia del sovranismo, rischia di

distruggere l’unità dell’Europa”

“Le lusinghe di Trump nei confronti di Giorgia Meloni, che lasciano

intendere la possibilità di esentare l’Italia dai dazi, hanno l’obiettivo

di trasformare la premier italiana nel cavallo di Troia del sovranismo e di

distruggere l’unità dell’Unione Europea. L’Europa, per affrontare le grandi

sfide globali come la transizione ecologica, la giustizia sociale e la

difesa della democrazia, deve restare compatta. Ogni tentativo di

frammentazione rappresenta un favore a chi vuole disintegrare il progetto

europeo per sostituirlo con una somma di interessi nazionali che non potrà

mai competere a livello globale.” Così Angelo Bonelli co-portavoce di

Europa Verde e parlamentare di AVS”

Se Meloni sta effettivamente seguendo questa strategia, assumendosi il

ruolo di ‘cavallo di Troia’ del sovranismo, allora è evidente che la sua

azione politica si pone in diretto contrasto con gli interessi dell’Italia

e dei cittadini europei. Trump, con la sua visione nazionalista e

isolazionista, non può essere il regista delle politiche europee né tanto

meno dettare le scelte di un Paese membro come l’Italia.

Il nostro Paese ha sempre avuto un ruolo centrale nel promuovere l’unità

europea, e vederlo trasformarsi in strumento per disgregare questo progetto

sarebbe un atto di una gravità senza precedenti. Chiedo a Giorgia Meloni di

chiarire pubblicamente la sua posizione su questo tema: non si può restare

ambigui di fronte a una questione così delicata. Se Meloni intende

percorrere una strada diversa, dovrà assumersi la responsabilità di minare

la stabilità e il ruolo dell’Unione Europea nel mondo,” conclude Bonelli

