Roma, 24 Gennaio 2025

Bonelli, caro energia: il governo frena sulle rinnovabili favorendo

extraprofitti per i grandi gruppi energetici”

“Il caro energia sta impoverendo milioni di famiglie mentre le società

energetiche, negli ultimi due anni e mezzo, hanno realizzato extra

profitti per 60 miliardi di euro.

Il governo continua a puntare sul gas, responsabile del caro energia, ma

ferma le rinnovabili che abbasserebbero drasticamente il costo. Il

perché lo avete capito: far arricchire i soliti noti”

Così, in una dichiarazione, Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e

parlamentare di AVS.

