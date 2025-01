BLENGINO (RADICALI ITALIANI) – CODICE DELLA STRADA: UNA FOLLIA IDEOLOGICA

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Il nuovo codice della strada si sta trasformando in una vera e propria

follia ideologica.

Sei milioni di consumatori di cannabis, che si mettono alla guida diversi

giorni dopo l’assunzione, perfettamente lucidi, rischiano il carcere e

multe fino a 6.000 euro. A questo si aggiunge una grave discriminazione nei

confronti di chi soffre di patologie mentali.

Condividiamo l’allarme dei medici e abbiamo denunciato fin dal principio

che “antidepressivi, ipnoinducenti, ansiolitici e tutte le principali

terapie per pazienti affetti da malattie mentali non possono essere

equiparati alle sostanze stupefacenti”.

Spero di poter arrivare il prima possibile in tribunale per smontare queste

norme assurde.

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino-Segretario Radicali Italiani

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

