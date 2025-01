BLENGINO (RADICALI ITALIANI) -CITTADINANZA: CON REFERENDUM POSSIAMO CAMBIARE SOCIETA’

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Siamo stati con convinzione tra i promotori di un referendum che può

cambiare radicalmente la nostra società. Abbiamo di fronte una grande

opportunità: garantire a tutti diritti e inclusività. Non si tratta solo di

una questione tecnica o burocratica, ma di un’opportunità storica per

ripensare il nostro concetto di comunità, di appartenenza e di uguaglianza.

Serve un’integrazione autentica, serve l’impegno di tutti. Non possiamo

perdere questa sfida. Serve il supporto di tutti, perché questa volta

possiamo davvero cambiare la nostra società. È una sfida che richiede

coraggio, visione e responsabilità. Ma è una sfida che possiamo vincere.

Per garantire a tutti diritti, inclusività e un futuro migliore.

Lo ha dichiarato il segretario di Radicali Italiani Filippo Blengino nel

corso della conferenza stampa di questa mattina alla camera con il comitato

promotore del Referendum

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

