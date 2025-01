(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 *Oms: Sereni (Pd), Lega propone uscita? cosa dicono Schillaci e Tajani? *

“I nipotini di Trump Borghi e Bagnai propongono oggi una legge per far

uscire l’Italia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Coerentemente

con le loro teorie complottiste e antiscientifiche che li ispirano ogni

volta che strizzano l’occhio alla galassia no vax.

In realtà se l’OMS non esistesse andrebbe creata perché, come è stato

tragicamente evidente proprio durante la pandemia, i virus non conoscono i

confini degli Stati e la collaborazione internazionale è l’unico modo per

contenere i rischi per la salute di ognuno di noi. C’è da domandarsi cosa

ne pensino il ministro Schillaci e il ministro degli Esteri di una proposta

che, se approvata, rischierebbe di isolare l’Italia dal resto della

comunità internazionale su un tema così cruciale come la tutela della

salute. Ma forse è solo l’ennesima arma di distrazione di massa, per farci

discutere di questo anziché del fatto che 4,5 milioni di italiani sono

costretti a rinunciare alle cure, che le liste d’attesa sono sempre lì, che

il governo per il terzo anno consecutivo non trova i fondi per salvare il

Servizio Sanitario Nazionale”. Così Marina Sereni, responsabile Salute e

sanità nella segreteria nazionale Pd.

Roma, 23 gennaio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni