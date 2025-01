++NOTA STAMPA dell’assessore regionale Bussalino in merito ai fatti accaduti lunedì 20 gennaio a Verbania durate la festa annuale della Polizia Locale del Novarese e VCO.

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

N ota stampa dell’assessore regionale B ussalino in merito ai fatti accaduti lunedì 20 gennaio a V erbania durate la festa annuale della P olizia Locale del N ovarese e V CO .

L ’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della R egione Piemonte, Enrico Bussalino dichiara:

“ A seguito dei fatti accaduti durante il pranzo celebrativo della Polizia Locale a Verbania, desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza a tutti gli agenti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini coinvolti in questa spiacevole vicenda.

Quella che doveva essere una giornata di festa e condivisione per onorare il lavoro e l’impegno della Polizia Locale si è trasformata, purtroppo, in un episodio sgradevole e inaccettabile, che colpisce non solo chi ne ha subito le conseguenze, ma anche il senso di rispetto e di fiducia che dovrebbe sempre accompagnare eventi istituzionali di questa portata.

Mi auguro che le autorità competenti possano far luce al più presto sull’accaduto, individuando i responsabili di un gesto tanto grave quanto irrispettoso nei confronti di chi lavora quotidianamente per garantire sicurezza e legalità sul nostro territorio.

Ai lavoratori della Polizia Locale e a tutte le persone coinvolte in questa vicenda va il mio pieno supporto e la mia solidarietà”.