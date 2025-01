(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Martusciello (FI): “Solidarietà alla comunità ebraica, Napoli respinge l’odio”

“Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza alla comunità ebraica di Napoli, colpita da un grave episodio che ferisce la città e i valori di convivenza e rispetto che da sempre la contraddistinguono. Napoli non cederà mai all’odio e all’intolleranza, e continuerà a essere un faro di accoglienza e dialogo”.

Cosi Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, commenta l’arresto del 34enne di origini marocchine Firaoun Mourad, accusato di aver pianificato un’azione contro la sinagoga di Napoli.

“La comunità ebraica – afferma Martusciello – è parte integrante della storia e della cultura di Napoli, un patrimonio inestimabile di valori e tradizioni che vanno difesi con ogni mezzo. È nostro dovere, come istituzioni e come cittadini, tutelare chi contribuisce a rendere questa città un esempio di pluralismo e rispetto reciproco”.

L’europarlamentare ha poi evidenziato la necessità di intensificare le misure di sicurezza attorno ai luoghi di culto e ai punti nevralgici della città, attraverso un impegno costante e coordinato tra le forze dell’ordine e le autorità locali. “L’efficace operato delle forze di sicurezza ha consentito di prevenire una minaccia concreta, ma non possiamo abbassare la guardia. La vigilanza e la prevenzione restano fondamentali per garantire la sicurezza e la serenità di tutti. La comunità ebraica di Napoli non è sola: al suo fianco ci sono le istituzioni, le forze dell’ordine e tutti coloro che credono nei principi della libertà e della democrazia. Nessuna ombra di odio potrà mai oscurare i valori su cui si fonda la nostra convivenza civile”, conclude Martusciello

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

